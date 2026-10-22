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        Akıma kapılıp ölen Servet Can'ın tutuklu yargılanan patronuna tahliye

        NİĞDE'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Can Aylan'ın (19) tutuklu yargılanan patronu Hasan G. ilk duruşmada tahliye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2026 - 09:49 Güncelleme:
        Akıma kapılıp ölen Servet Can'ın tutuklu yargılanan patronuna tahliye

        NİĞDE'de elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılarak hayatını kaybeden Servet Can Aylan'ın (19) tutuklu yargılanan patronu Hasan G. ilk duruşmada tahliye edildi.

        Merkeze bağlı Sazlıca beldesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen olayda, bir madencilik firmasına ait elektrik direğinde onarım çalışması yapan Servet Can Aylan akıma kapılarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Aylan’ı hastaneye kaldırdı. Ancak Aylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Aylan'ın çalıştığı elektrik şirketinin sahibi Hasan G. tutuklanırken, madencilik şirketi yetkilisi Fazıl C. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Niğde 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Hasan G., tahliye edildi.

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        Aylan'ın babası Yaşar ile annesi Sıddıka Aylan, oğullarının ihmal sonucu hayatını kaybettiğini ileri sürerek, sanıkların en ağır cezayı almasını istedi. Ailenin avukatı Burak Gürlevik ise Servet Can Aylan'ın hiçbir denetime tabi tutulmadan çalıştırıldığını belirterek, tahliye kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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