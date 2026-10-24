Niğde'de Öğretmenler Günü kapsamında voleybol turnuvası düzenlenecek

Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlenecek.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak isteyenler, başvurularını 30 Ekim saat 17.30’a kadar yapabilecek.

Aynı gün saat 18.30’da teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise 2 Kasım’da başlayacak.

Turnuvaya başvurular, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.