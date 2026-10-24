Niğde'de Öğretmenler Günü kapsamında voleybol turnuvası düzenlenecek
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlenecek.
Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla voleybol turnuvası düzenlenecek.
İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2-24 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvaya katılmak isteyenler, başvurularını 30 Ekim saat 17.30’a kadar yapabilecek.
Aynı gün saat 18.30’da teknik toplantı ve kura çekimi gerçekleştirilecek. Müsabakalar ise 2 Kasım’da başlayacak.
Turnuvaya başvurular, e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak.
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