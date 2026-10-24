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        Niğde'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Niğde'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Binici'nin cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 13:51 Güncelleme:
        Niğde'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

        Niğde'de hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Ahmet Binici'nin cenazesi toprağa verildi.

        Binici için Nar Camisi'nde tören düzenlendi.

        Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Binici'nin naaşı Hıdırlık Mezarlığı'na defnedildi.

        Cenaze törenine, Binici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Dinçer ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri

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