Niğde'de vefat eden Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine, Binici'nin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Niğde Valisi Nedim Akmeşe, İl Emniyet Müdürü Erdinç Yüceer, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Murat Dinçer ve vatandaşlar katıldı.

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