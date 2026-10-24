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        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç bir kişiye çarparak inşaat alanına girdi

        Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç bir kişiye çarparak inşaat alanına girdi

        Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç, iş yerinin önünde oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 15:24 Güncelleme:
        Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç bir kişiye çarparak inşaat alanına girdi

        Niğde’de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç, iş yerinin önünde oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

        S.S. (62), Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 51 AEP 108 plakalı SUV tipi aracıyla seyir halindeyken refüje çarpmamak için manevra yaptı.

        Bu sırada S.S'nin fren yerine gaza bastığı araç, bakkalın dondurma dolabına ve yanında oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kişi, sağlık ekiplerince Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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