Niğde'de sürücüsünün fren yerine gaza bastığı SUV tipi araç bir kişiye çarparak inşaat alanına girdi

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bu sırada S.S'nin fren yerine gaza bastığı araç, bakkalın dondurma dolabına ve yanında oturan kişiye çarparak inşaat alanına girdi.

S.S. (62), Dr. Sami Yağız Caddesi'nde 51 AEP 108 plakalı SUV tipi aracıyla seyir halindeyken refüje çarpmamak için manevra yaptı.

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