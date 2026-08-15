AK Parti Ordu Milletvekili Hamarat, partisinin 25. yılını kutladı

AK Parti Ordu Milletvekili Mustafa Hamarat, AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hamarat, mesajında, çeyrek asırdır milletin emanetini omuzlarında taşıdıklarını belirterek, "Türkiye'yi daha güçlü, daha müreffeh ve geleceğe daha hazır bir ülke yapmak için çalışıyoruz. Şimdi önümüzde Türkiye Yüzyılı var." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 14 Ağustos 2001'de, milletin değişim iradesinin güçlü bir sesi olarak siyasi hayatına başladığını aktaran Hamarat, 25 yıllık siyasi yürüyüşün Cumhuriyet tarihinin en önemli dönüşümünü gerçekleştirdiğini vurguladı.

AK Parti'nin 2002 seçimlerinden bu yana millet iradesi ve sandığın verdiği güçle iktidarda olduğunu belirten Hamarat, şunları kaydetti:

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"Bu, aynı zamanda milletimizle kurduğumuz güçlü gönül bağının en önemli göstergesidir. Bu süreçte Türkiye birçok alanda büyük bir dönüşüm yaşadı. Çeyrek asırlık süreçte Türkiye'nin demokratikleşmesi ve milli iradenin güçlenmesi adına önemli adımlar atıldı. AK Parti'nin 25 yıllık hikayesi, milletimizin iradesine ve demokrasiye sahip çıkma hikayesidir. Sandığın ve millet iradesinin belirleyici olduğu bir Türkiye için mücadele ettik. Bundan sonra da demokrasimizi daha da güçlendirmek için çalışacağız."

Hamarat, Türkiye’nin gelecek vizyonu içerisinde Ordu’nun da önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, kentin ulaşım, sağlık, tarım, enerji, turizm, eğitim ve sanayi alanlarında daha güçlü bir noktaya taşınması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.