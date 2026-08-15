Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı

Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.

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