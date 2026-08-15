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        Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 12:25 Güncelleme:
        Ordu'da bugün denize girmek yasaklandı

        Ordu'da olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle bugün denize girişler yasaklandı.

        Ordu Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava ve deniz koşullarının etkili olduğu belirtildi.

        Elverişsiz şartlar nedeniyle kentteki tüm plajlarda ve sahillerde bugün denize girmenin yasaklandığı ifade edildi.

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