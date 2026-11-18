ORDU'nun Ünye ilçesinde belediyede temizlik personeli olarak görev yapan Mahmut Kafa, çim biçme çalışması sırasında kaldırımda bulduğu içerisinde nakit para ve ziynet eşyası bulunan çantayı zabıta ekiplerine teslim etti. Çanta, yapılan işlemlerin ardından sahibine verildi.

Olay, önceki gün saat 10.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Sami Soysal Caddesi'nde meydana geldi. Ünye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli Mahmut Kafa, çim biçerken kaldırımda bir çanta buldu. Çantayı kontrol ettiğinde içerisinde yüklü miktarda nakit para ve ziynet eşyası olduğunu gören Kafa, durumu amirlerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, çantadaki para ve ziynet eşyalarını tutanakla kayıt altına alarak teslim aldı.

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Zabıta ekiplerinin yaptığı araştırma ve aramalar sonucunda çantanın sahibi olduğu belirlenen Cemile Aydın, eşi Ali Aydın ile birlikte Zabıta Müdürlüğü'ne geldi. Çantasını teslim alan Aydın, "Çantamı eşim taşıyordu. Yoldayken bizi aradılar ve çantamızı burada verdiler. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.

Ali Aydın ise "Bizi aramasalar biz çantayı evde bıraktığımızı zannettiydik. Çantayı bulan Mustafa Kafa'ya çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.