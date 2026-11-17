ORDU Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından Ordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimde, otobüsle getirilen ve bir otomobilin bagajına aktarılan 600 kilogram ete sağlıksız koşullarda taşındığı gerekçesiyle el konuldu.

Ordu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bir ihbar üzerine denetim yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, Sivas'tan otobüsle gönderilen ve bir otomobilin bagajına aktarılan etleri kontrol etti. Yapılan incelemede, etlerin veteriner sağlık raporunun bulunmadığı ve soğuk zincir kurallarına uygun koşullarda taşınmadığı tespit edildi. Gıda güvenliği açısından risk oluşturduğu değerlendirilen 600 kilogram ete el konuldu. Etler, gerekli işlemlerin yapılması ve imha edilmesi amacıyla Altınordu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

REKLAM

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin, halk sağlığının korunması ve gıda güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdürdüğü bildirildi.