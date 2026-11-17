Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Ordu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Narkotik polislerince Altınordu ve Fatsa ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 1 kilo 358 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.