Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Belalan Mahallesi Muhtarı Murat Düzenli ve Yeşilalan Mahallesi Muhtarı Hulusi Börek, mahallelerin yıllardır beklediği yol hizmetini hayata geçiren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'e ve ekibine teşekkür etti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Korgan ilçesinde mahallelerin ulaşım konforunu artırmak amacıyla beton yol çalışmalarını sürdürüyor. Yeşilalan Mahalle merkezinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Belalan Mahallesi'nde toplam bin 500 metre uzunluğundaki güzergâhta çalışma yürütüyor. Ekipler, ÇayırkentBelalan bağlantısında 500 metre, BelalanKumru bağlantısında ise 1 kilometrelik beton yol imalatı gerçekleştiriyor.

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