Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Ordu'da asırlık çift, 20 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu

        Ordu'da asırlık çift, 20 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu

        ORDU'nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine Sarı (93) ile Mehmet Sarı (92), yeniden nikah masasına oturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Ordu'da asırlık çift, 20 yıl sonra tekrar nikah masasına oturdu

        ORDU’nun Ünye ilçesinde 20 yıl önce boşanan Emine Sarı (93) ile Mehmet Sarı (92), yeniden nikah masasına oturdu.

        Ünye ilçesi Çatak Mahallesi’nde yaşayan ve 20 yıl önce boşanan 3 çocuk sahibi Emine ve Mehmet Sarı çifti, yeniden evlenmeye karar verdi. Çiftin nikah isteği üzerine Ünye Belediyesi tarafından işlem başlatıldı. Belediye ekipleri tarafından evlerinden alınan Emine ve Mehmet Sarı’nın fotoğraf çekimi, nikah başvurusu ve sağlık raporu işlemleri tamamlandı. Nikah tarihi belirlenen çift, bugün Ünye Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde düzenlenen törenle yeniden evlendi. Çiftin nikahını Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı kıyarken, şehitliklerini Ünye Kaymakamı Kemal Yıldız ve Çatak Mahalle Muhtarı Havva Çetinkaya yaptı.

        REKLAM

        Nikah töreninde konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Bugün burada unutulmaz bir hatıraya hep birlikte ortak oluyoruz. Daha önce hayatlarını birleştiren, yarım asırlık mazileri olan 93 yaşındaki Emine Sarı teyzemiz ile 92 yaşındaki Mehmet Sarı amcamız yıllar sonra yeniden bir araya gelerek bugün nikah masasına oturdu. Hayat bazen insanları farklı yollara sürüklese de sevginin, hatıraların ve paylaşılan yılların değeri hiçbir zaman kaybolmuyor. Bugün gerçekleştireceğimiz bu nikahın, sevginin, vefanın ve yeniden başlayan bir yol arkadaşlığının en güzel örneklerinden biri olacağına inanıyorum. Rabbim bundan sonraki ömrünüzü sağlık, huzur ve mutluluk içerisinde geçirmenizi nasip etsin. Birazdan soracağımız o güzel soruya, yılların ardından yeniden vereceğiniz ‘Evet’ cevabının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

        REKLAM

        Kaymakam Yıldız ve Belediye Başkanı Tavlı nikahın kıyılmasının ardından çifti tebrik etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        "Fon olayı faili meçhul kalmayacak"
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Karadeniz'de yük gemisi battı: Türk mürettebat kurtarıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Aslan'ın Oulai aşkı yeniden alevlendi!
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 16 Kasım 2026 haberleri
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Umut Andık cinayetinin sebebi ortaya çıktı: Bağlantılı 5 olay çözüldü, 14 kişi tutuklandı
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Galatasaray-Samsunspor maçı Başakşehir'e alındı!
        Yeni James Bond oldu
        Yeni James Bond oldu
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Kalp krizi geçirdi, kullandığı yolcu dolu minibüs denize düştü!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        Galatasaray'da Uğurcan Çakır seferberliği!
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        "Tebrikler babaanne oluyorsunuz!"
        Altın 1 yılın dibinde
        Altın 1 yılın dibinde
        Ufuk Beydemir dua istedi
        Ufuk Beydemir dua istedi
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        "Savaşı siz kazanacaksınız"
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Hollywood'dan kendi adasına kaçtı
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Cezası onandı, öldüğü ortaya çıktı!
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        Avrupa basını Berke Özer'i ön plana koydu
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        İngiltere Başbakanı'ndan Brexit itirafı
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Göksel’in orkestrasına vize engeli
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?
        Yemek buzdolabına sıcak mı konur, soğuk mu?

        Benzer Haberler

        Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu
        Asırlık çınarlar, yıllar sonra yeniden nikâh masasına oturdu
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:
        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıy...
        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıy...
        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu
        Ordu'da besicilerin dönüş yolcuğu
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu:
        KKTC'nin 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da konuştu: