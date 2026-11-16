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        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu programı kapsamında Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu'da temaslarda bulundu

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ordu programı kapsamında Ordu Valiliği ile Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

        Bir dizi ziyaret, temas ve programa katılmak üzere Ordu’ya gelen KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk ziyaretini Ordu Valiliğine gerçekleştirdi. Valilik girişinde Vali Muammer Erol tarafından karşılanan Tatar, ilk olarak Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Muammer Erol, Tatar’ı Ordu’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Ordu’da bulunduğu süre içerisinde gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla Vali Erol’a teşekkür etti.

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        Tatar, daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş ve belediye bürokratları tarafından karşılanan Tatar, belediyenin fuaye alanında sergilenen projeleri inceledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanlığı makamında devam eden ziyarette Başkan Vekili Aşkın Baş, Büyükşehir Belediyesinin yatırımları ve yürüttüğü çalışmalar hakkında Tatar’a bilgi verdi. Baş ve belediye bürokratları, nazik ziyareti dolayısıyla Tatar’a teşekkür etti.

        Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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