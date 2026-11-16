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        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

        EYÜP ELEVLİ - Türkiye Karate Federasyonunca organize edilecek Balkan Shinkyokushin Karate Şampiyonası'na katılacak Ordulu 10 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:38 Güncelleme:
        Ordulu karateciler altın madalya hedefiyle Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyor

        EYÜP ELEVLİ - Türkiye Karate Federasyonunca organize edilecek Balkan Shinkyokushin Karate Şampiyonası'na katılacak Ordulu 10 sporcu, altın madalya hedefiyle çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

        Ömür Spor Kulübü bünyesindeki 5'i kız 10 karateci, İstanbul'da 27-28 Kasım tarihlerinde düzenlenecek uluslararası şampiyonada başarı için ter döküyor.

        Ulusal organizasyonların yanı sıra uluslararası organizasyonlara katılan milli sporcuların da aralarında yer aldığı karateciler, Altınordu ilçesindeki spor salonunda antrenör Ömür Kaşyol yönetiminde çalışıyor.

        Ordu Karate İl Temsilcisi de olan antrenör Ömür Kaşyol, AA muhabirine, 2026'nın ulusal ve uluslararası sportif faaliyetler açısından yoğun geçtiğini söyledi.

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        Şehir adına 5 sporcunun, karateyi tam temaslı devam ettiren bir stil olan shinkyokushin branşında Avrupa Şampiyonası'na katıldığını belirten Kaşyol, Ordu'dan 10 sporcunun, Türkiye'nin ev sahipliğini yapacağı Balkan Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını ifade etti.

        Kaşyol, 2026'nın Balkan Şampiyonasıyla birlikte sporcuların hedeflerini yükselttiği bir yıl olduğuna işaret ederek, 2027 yılı mayısta yapılacak Avrupa Şampiyonası için mücadeleye devam edeceklerini anlattı.

        Karateyi dünya standartlarına çıkartmak için mücadele ettiklerini dile getiren Kaşyol, sporcuları hem zihinsel hem de fizyolojik bakımından Avrupa, dünya, olimpiyat ve Balkan şampiyonalarında diğer ülkelerle yarışabilecek seviyeye çıkartmak için uğraştıklarını vurguladı.

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        Sporcuların haftada 6 gün antrenman yaptığını belirten Kaşyol, "Tek yönlü antrenman metotlarıyla hedeflediğimiz yere varmamız mümkün olmuyor. Dolayısıyla fitness, fonksiyonel, kumite ve temel teknikle yorucu bir süreç içerisinde hazırlanıyoruz. Başarı kolay olmuyor, onun için çok çalışmamız gerekiyor." dedi.

        - "Hedefim ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak"

        Ulusal organizasyonlarda çeşitli dereceleri bulunan Ensarcan Coşkun ise bu sene Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'na katılarak deneyim edindiğini söyledi.

        Balkan Şampiyonası'na daha iyi bir şekilde hazırlandığını anlatan Coşkun, şampiyonada derece yapmayı hedeflediğini ifade etti.

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        Karateye 4 yaşında başladığını belirten Bora Alp Kaşyol da yurt içindeki organizasyonlarda dereceleri bulunduğunu, Avrupa'da ise 5'inci olduğunu ifade etti.

        İstanbul'daki şampiyonaya sıkı bir şekilde çalıştığını anlatan 15 yaşındaki Kaşyol, "Bu seneki ikinci uluslararası şampiyonama katılacağım. İlkinde nasip olmadı, Avrupa Şampiyonası'nda 5'inci oldum. Balkan Şampiyonası'nda hedefim birincilik." diye konuştu.

        Balkan Şampiyonası'nda geçmiş yıllarda üçüncülük kazandığını dile getiren Ravza Yılmaz, "Şimdi yine Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Allah'ın izniyle birinci olmayı hedefliyorum." ifadelerini kullandı.

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        Farklı branşlardaki spor kariyerine son 4 yıldır karateyle devam ettiğini belirten 28 yaşındaki milli sporcu Utku Huysuz da "Hazırlık sürecim çok iyi. Haftanın 6 günü, günde 2 antrenman olmak üzere çalışıyorum. Şampiyonadaki hedefim tabii ki her sporcu gibi ülkemi en iyi şekilde temsil edip birinci olmak." değerlendirmesinde bulundu.

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