Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Kadının azmi: Katıldığı kursun ardından 61 yaşında iş yeri sahibi oldu

        Kadının azmi: Katıldığı kursun ardından 61 yaşında iş yeri sahibi oldu

        Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) aldığı takı tasarım eğitiminin ardından Ünye ilçesinde kendi iş yerini açarak, ürettiği takıları satışa sunmaya başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 14:58 Güncelleme:
        Kadının azmi: Katıldığı kursun ardından 61 yaşında iş yeri sahibi oldu

        Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) aldığı takı tasarım eğitiminin ardından Ünye ilçesinde kendi iş yerini açarak, ürettiği takıları satışa sunmaya başladı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK), vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle meslek edinme ve kendi işlerini kurma fırsatı buluyor.

        ORMEK kursuyla hayalini gerçekleştirdi

        Bu kapsamda 2023 yılında Ünye ORMEK'te takı tasarım kursuna katılan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, eğitim sürecinde geliştirdiği becerilerini iş hayatına taşıdı. Çevresinden tasarımlarına yönelik olumlu tepkiler alan Çil, kendi iş yerini açmaya karar verdi. Ünye'de takı ve süs eşyaları üzerine iş yerini açan Çil, kendi tasarladığı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. İsteğe özel tasarımlar da hazırlayan Çil, hem üretmenin hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

        REKLAM

        Kursiyerlikten iş yeri sahipliğine uzanan sürecini anlatan Gülcan Karamustafa Çil, ORMEK sayesinde yeteneklerini keşfettiğini belirterek, "Emekliyim ama hiçbir zaman boş durmadım. 3 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursları ve Halk Eğitim iş birliğinde açılan takı tasarım kursuna başvurdum. Orada tasarım yapmaya, düşüncelerimi takılara yansıtmaya çalıştım. Çevremdekilerin takılarımı çok beğenmesi, hem de aileme katkıda bulunmak amacıyla kendi iş yerimi açtım. Ünye için güzel bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Bu iş yerini açarken ORMEK ve Halk Eğitimin desteklerini asla unutamam. Artık üretmeye, beğenildikçe daha çok yapmaya özen gösteriyoruz. Maddiyatın yanı sıra kendimizi de keşfediyoruz. Bugün ORMEK'lerde benim gibi birçok arkadaşım var. İnşallah onlar da istediklerini başarabilirler. Yaptığımız iş kadının gücü. Satışlarımız çok güzel gidiyor. İsteğe özel takılar yapıyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Halk Eğitim ve ORMEK'e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Fon tasfiyesinde 161 milyar TL ödendi
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        Halıya sarılı cesedin kimliği belirlendi!
        İran'dan uyarı
        İran'dan uyarı
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Futbolcuları taşıyan otobüs yandı! Son anda kurtuldular!
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        Tek tuşla 51 dronu düşürdü
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        MHP Genel Başkanı Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" açıklaması
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        Karayolları İHA-SİHA pisti olacak
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        A Milli Takım Fransa deplasmanında!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        3 gün cipte hedefini bekledi! Yemek siparişlerini bile araca söylemiş!
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        WSJ iddiası: İran'ın 2 bini aşkın füzesi var
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Maksilla operasyonunda 5 tutuklama!
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Büyük güne sayılı günler kaldı
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        Jorge Jesus'tan şok Ronaldo sözleri!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        İki kişiyi öldürdü ve fırında yaktı! 1950'lerde yanık kokusuyla ortaya çıkan vahşet!
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        Netanyahu'dan Eisenkot'a çağrı
        "Paramız kalmadı!"
        "Paramız kalmadı!"
        Avrupa'da protesto dalgası!
        Avrupa'da protesto dalgası!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        İkonik dans hiç gerçekleşmeyebilirmiş!
        Hayali yarım kaldı
        Hayali yarım kaldı
        Muriqi için PSG itirafı!
        Muriqi için PSG itirafı!

        Benzer Haberler

        Ersin Tatar'dan Türkiye'ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri...
        Ersin Tatar'dan Türkiye'ye övgü: "Dünyada sözü geçen önemli ülkelerden biri...
        Haber alınamayan 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilde ö...
        Haber alınamayan 3 kişi, 300 metreden dere yatağına yuvarlanan otomobilde ö...
        Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
        Ordu'da otomobil 300 metrelik uçuruma yuvarlandı: 3 ölü
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü
        Ordu Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi
        Ordu Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni düzenlendi
        Ordu'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Ordu'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı