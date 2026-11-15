Kadının azmi: Katıldığı kursun ardından 61 yaşında iş yeri sahibi oldu

Ordu'da yaşayan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları'nda (ORMEK) aldığı takı tasarım eğitiminin ardından Ünye ilçesinde kendi iş yerini açarak, ürettiği takıları satışa sunmaya başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (ORMEK), vatandaşların mesleki becerilerini geliştirmelerine ve aile ekonomilerine katkı sağlamalarına yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Kurslara katılan kadınlar, aldıkları eğitimlerle meslek edinme ve kendi işlerini kurma fırsatı buluyor.

ORMEK kursuyla hayalini gerçekleştirdi

Bu kapsamda 2023 yılında Ünye ORMEK'te takı tasarım kursuna katılan 61 yaşındaki Gülcan Karamustafa Çil, eğitim sürecinde geliştirdiği becerilerini iş hayatına taşıdı. Çevresinden tasarımlarına yönelik olumlu tepkiler alan Çil, kendi iş yerini açmaya karar verdi. Ünye'de takı ve süs eşyaları üzerine iş yerini açan Çil, kendi tasarladığı ürünleri müşterilerinin beğenisine sunuyor. İsteğe özel tasarımlar da hazırlayan Çil, hem üretmenin hem de aile ekonomisine katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Kursiyerlikten iş yeri sahipliğine uzanan sürecini anlatan Gülcan Karamustafa Çil, ORMEK sayesinde yeteneklerini keşfettiğini belirterek, "Emekliyim ama hiçbir zaman boş durmadım. 3 yıl önce Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimleri Kursları ve Halk Eğitim iş birliğinde açılan takı tasarım kursuna başvurdum. Orada tasarım yapmaya, düşüncelerimi takılara yansıtmaya çalıştım. Çevremdekilerin takılarımı çok beğenmesi, hem de aileme katkıda bulunmak amacıyla kendi iş yerimi açtım. Ünye için güzel bir çalışma yaptığımı düşünüyorum. Bu iş yerini açarken ORMEK ve Halk Eğitimin desteklerini asla unutamam. Artık üretmeye, beğenildikçe daha çok yapmaya özen gösteriyoruz. Maddiyatın yanı sıra kendimizi de keşfediyoruz. Bugün ORMEK'lerde benim gibi birçok arkadaşım var. İnşallah onlar da istediklerini başarabilirler. Yaptığımız iş kadının gücü. Satışlarımız çok güzel gidiyor. İsteğe özel takılar yapıyoruz. Özellikle Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler başta olmak üzere Halk Eğitim ve ORMEK'e verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.