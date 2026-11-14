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        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Ordu'da uçuruma yuvarlanan otomobildeki 3 kişi öldü

        Ordu'nun Gölköy ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlandığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

        Gölköy-Mesudiye kara yolunun Anduz mevkisinde B.K. yönetimindeki 52 AIB 007 plakalı otomobil uçuruma yuvarlandı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce, sürücü ile beraberindeki A.T. ve M.Y'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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