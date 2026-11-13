Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu
Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 13.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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