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        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 17:12 Güncelleme:
        Ordu'da silah kaçakçılığı operasyonu

        Ordu'nun Kumru ilçesinde silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçede silah ve mühimmat kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

        Şüphelinin ev ve eklentilerinde yapılan aramada, 7 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve fişek ele geçirildi.

        Operasyon kapsamında gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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