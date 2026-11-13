Budadığı ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Demircili Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin yanındaki ıhlamur ağacını budayan Cengiz Aksoy (70), dengesini kaybederek ağaçtan düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Aksoy'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki inceleme sonrası Aksoy'un cenazesi, Kumru Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.