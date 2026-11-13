Ordu'da beton yol çalışmaları

Çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Kocaman Mahallesi Muhtarı Mehmet Yılmaz ve mahalle sakinleri, emeği geçenlere teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, Çamaş ilçesi Kocaman Mahallesi’nde yol çalışmaları gerçekleştiriliyor. KocamanEdirli bağlantısını sağlayan ve Söken, Danışman ile Çavuşbaşı Mahallesi’ne de ulaşım imkânı sunan yolda çalışmalar devam ediyor. Toplam 3 kilometrelik güzergâhın 1 kilometresinde beton yol çalışması tamamlanırken, kalan 2 kilometrelik bölümde asfalt çalışması yapılacak.

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