Ordu'da 1 günlük bebeğe yemek borusu ameliyatı yapıldı
Ordu'da yemek borusu gelişmemiş olarak doğan bebek kapalı yöntemle ameliyat edildi.
Ordu'da yemek borusu gelişmemiş olarak doğan bebek kapalı yöntemle ameliyat edildi.
Ordu Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, dün dünyaya gelen 33 haftalık kız bebekte, "özofagus atrezisi" olarak adlandırılan doğumsal anomali saptandı.
Yemek borusu gelişmediği için beslenemeyen 2 kilogram ağırlığındaki bebek, Çocuk Cerrahisi, Anestezi Anabilim Dalı ve Yenidoğan Servisi doktorlarının da yer aldığı operasyonda ameliyat edildi.
Başarılı operasyonun ardından bebeğin tedavisine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediliyor.
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