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        Ordu'da 1 günlük bebeğe yemek borusu ameliyatı yapıldı

        Ordu'da yemek borusu gelişmemiş olarak doğan bebek kapalı yöntemle ameliyat edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:43 Güncelleme:
        Ordu'da 1 günlük bebeğe yemek borusu ameliyatı yapıldı

        Ordu'da yemek borusu gelişmemiş olarak doğan bebek kapalı yöntemle ameliyat edildi.

        Ordu Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, dün dünyaya gelen 33 haftalık kız bebekte, "özofagus atrezisi" olarak adlandırılan doğumsal anomali saptandı.

        Yemek borusu gelişmediği için beslenemeyen 2 kilogram ağırlığındaki bebek, Çocuk Cerrahisi, Anestezi Anabilim Dalı ve Yenidoğan Servisi doktorlarının da yer aldığı operasyonda ameliyat edildi.

        Başarılı operasyonun ardından bebeğin tedavisine Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde devam ediliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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