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        Ordu'da "Milli Birlik ve Kardeşlik" temalı toplantı yapıldı

        Ordu'da, "Milli Birlik ve Kardeşlik" temalı toplantı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Ordu'da "Milli Birlik ve Kardeşlik" temalı toplantı yapıldı

        Ordu'da, "Milli Birlik ve Kardeşlik" temalı toplantı düzenlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Kültür Sanat Merkezi'ndeki toplantıya, Vali Muammer Erol, Kültür ve Turizm Bakanlığı Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanı Esma Ersin, Cemevi Hizmetleri Daire Başkanı İbrahim Çelebi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak ile kentteki cemevlerinin ve Alevi derneklerinin temsilcileri katıldı.

        Toplantıda, bölgedeki cemevlerinin ve Alevi derneklerinin talepleri görüşüldü.

        Ordu'da güzel bir birlik ve beraberlik olduğunu belirten Ersin, "72 tane cemevimizi temsil edenlerle dertlenmek ve hemhal olmak için bugün buradayız. Eksiklerimiz varsa onları telafi etmek, yanlışımız varsa düzeltmek, boşluklarımız varsa doldurmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

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        Toplantının hayırlara vesile olmasını temenni eden Vali Muammer Erol da Ordu'nun yaşanabilir bir şehir olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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