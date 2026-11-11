Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri Gülyalı'da kitap fuarı açıldı

        Gülyalı'da kitap fuarı açıldı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, "Kitapla Büyüyen Bir Gelecek" sloganıyla fuar düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 13:00 Güncelleme:
        Gülyalı'da kitap fuarı açıldı

        Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, "Kitapla Büyüyen Bir Gelecek" sloganıyla fuar düzenlendi.

        Gülyalı Belediyesince organize edilen fuarın açılışına, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, davetliler ve öğrenciler katıldı.

        Vali Erol ve beraberindekiler, açılışın ardından stantları gezdi.

        Gülyalı Spor Salonu'nda 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, Sinan Yağmur, Suat Turgut ve Birol Öztürk de okurlarıyla buluşacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        "Elektrifikasyon çok hızlı bir şekilde büyüyor"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Liverpool dönemini aratmadı!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Fransız gemisine Ankara'dan onay çıktı
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        O anlar kamerada... Anneye yemek sürprizi
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        Baba-oğul pozları
        Baba-oğul pozları
        Yeniden tutuklandı
        Yeniden tutuklandı

        Benzer Haberler

        Ordu'da çatı katında yangın
        Ordu'da çatı katında yangın
        Başkan Güler'den COP31'de anlamlı mesaj: "Daha az tüket, daha fazla üret; t...
        Başkan Güler'den COP31'de anlamlı mesaj: "Daha az tüket, daha fazla üret; t...
        Ordu'da Yöresel Lezzetler Akademisi eğitimini tamamlayan kadın imalathane a...
        Ordu'da Yöresel Lezzetler Akademisi eğitimini tamamlayan kadın imalathane a...
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Ünye'de anıldı
        Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Ünye'de anıldı
        Ordu'da trafik denetimleri: Bir haftada 15 bine yakın araç ve sürücüsü dene...
        Ordu'da trafik denetimleri: Bir haftada 15 bine yakın araç ve sürücüsü dene...
        Ordu'da aranan 37 şahıs yakalandı
        Ordu'da aranan 37 şahıs yakalandı