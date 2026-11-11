Gülyalı'da kitap fuarı açıldı

Gülyalı Spor Salonu'nda 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, Sinan Yağmur, Suat Turgut ve Birol Öztürk de okurlarıyla buluşacak.

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