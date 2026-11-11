Gülyalı'da kitap fuarı açıldı
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, "Kitapla Büyüyen Bir Gelecek" sloganıyla fuar düzenlendi.
Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, "Kitapla Büyüyen Bir Gelecek" sloganıyla fuar düzenlendi.
Gülyalı Belediyesince organize edilen fuarın açılışına, Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Aşkın Baş, Gülyalı Kaymakamı Mehmet Zortul, Gülyalı Belediye Başkanı Medet Sipahi, Gölköy Belediye Başkanı Fikri Uludağ, AK Parti İl Başkanı Samet Özdemir, davetliler ve öğrenciler katıldı.
Vali Erol ve beraberindekiler, açılışın ardından stantları gezdi.
Gülyalı Spor Salonu'nda 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, Sinan Yağmur, Suat Turgut ve Birol Öztürk de okurlarıyla buluşacak.
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