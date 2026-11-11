Başkan Güler'den COP31'de anlamlı mesaj: "Daha az tüket, daha fazla üret; toplumda sevgiyi büyüt"

Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da gerçekleştirilen dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31’e katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’den anlamlı bir mesaj geldi. Başkan Güler, zirvede yer alan zeytin ağacından oluşan iklim ağacına "Daha az tüket, daha fazla üret. Toplumda sevgiyi büyüt. Böylece hayatın daha anlamlı olur" sözlerinin yer aldığı notu astı.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ve Avrupa Birliği'nin katılımıyla 20 Kasım’a kadar sürecek COP31, Antalya'da devam ediyor. Zirvede 102 ülkeden lider ve 300'den fazla bakanın yanı sıra yerel yönetimlerin temsilcileri yer alıyor. Dünyanın gözünün Antalya’ya çevrildiği COP31’e katılan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de zirve kapsamında temaslarda bulunuyor. Etkinlik alanında katılımcıların mesajlarını paylaştığı zeytin ağacından oluşan iklim ağacına Başkan Güler de anlamlı sözlerle katkıda bulundu. Başkan Güler, ağaca "Daha az tüket, daha fazla üret. Toplumda sevgiyi büyüt. Böylece hayatın daha anlamlı olur" ifadelerinin yer aldığı notu astı.