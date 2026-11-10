Ordu'da Yöresel Lezzetler Akademisi eğitimini tamamlayan kadın imalathane açtı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Yöresel Lezzetler Akademisi'nde eğitim alan 53 yaşındaki Fisun Başaran, imalathane açarak çocukluk hayalini gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü Yöresel Lezzetler Akademisi'nde eğitim alan Başaran, ardından yöresel ürünler pazarında stant açtı.

Belediyenin destekleri ve eğitimleri ile güven kazanan Başaran, sirkeden turşuya, tarhanadan pekmeze kadar birçok doğal ve yöresel ürün hazırladığı işletmesini açtı.

Başaran, ilk zamanlar evde üretim yaptığını belirterek, "Hatta Ordu'da evde üretime kayıtlı ilk kadın üreticiyim. Zamanla markalaşma sağlandı. Ürün formülleri oluştu. Artık evde üretim yetmemeye başladı." ifadelerini kullandı.

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Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in, "Üreten, yarışan Ordu" sloganıyla başlattığı üretim desteğinden faydalandığını anlatan Başaran, şunları kaydetti:

"O projede de yer aldım ve kendilerinden çok destek gördüm. Çok şükür 2019 yılında Ordu'da teleferik alt istasyonunda Büyükşehir Belediyemiz tarafından yöresel ürünler pazarı kuruldu ve orada bir standım oldu. Bu gelişmeler sonrasında evde üretim yetmemeye başladı. Artık büyük firmalar da ürün almak istediler. Dolayısıyla benim daha görünür olmam gerekiyordu. Bunun için de 2025 yılının kasım ayında kendi imalathanemizi açarak hayalimi gerçekleştirdim."

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Belediyenin hibe desteğiyle köyde kurduğu serada ürettiği sebzeleri işleyerek katma değerli ürün haline dönüştürdüğünü aktaran Başaran, gerek yetiştirme gerekse de hazırlık yani mutfak kısmında istihdam sağladığını belirtti.