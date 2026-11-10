Ordu'da 10 Kasım programı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 88'inci ölüm yıl dönümü dolayısıyla Ordu'da anma töreni düzenlendi.

Altınordu ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende Ordu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile kurumlar, siyasi partiler ve derneklerin çelenkleri anıta sunuldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde ise 2 dakikalık siren çalmaya başladı, Türk bayrağı göndere çekildi. Bu sırada kara yolunda bulunan araç sürücüleri ile caddede yürüyen vatandaşlar saygı duruşunda bulundu, ardından da İstiklal Marşı okudu.