Ordu'da karla mücadele çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu özellikle yüksek rakımlı ilçelerde etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksama yaşanmaması için karla mücadele çalışmalarına başladı.

Meteoroloji tahminlerini takip ederek kış şartlarına karşı önceden hazırlık yapan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde çalışma yürüttü. Bu kapsamda Kabadüz başta olmak üzere yüksek rakımlı ilçelerde karla mücadele çalışmaları gerçekleştirildi. Karla mücadele kapsamında araç, ekipman ve personel hazırlıklarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca olması muhtemel olumsuzluklara karşı sahada görev yapacak.

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Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yolların ulaşıma açık tutulması ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalarını sürdürecek.