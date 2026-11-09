Ordu'da yaklaşık 5 ton fındık, yangında zarar gördü

Olay, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi Halilönü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Yılmaz’a (70) ait yaklaşık 100 metrekarelik fındık harman alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, harmanda bulunan yaklaşık 5 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.