Ahşap evde çıkan yangında 4 ton fındık zarar gördü

Akkuş ilçesi Gürgenlipelit Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait tek katlı ahşap evde, dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yangını fark eden Yılmaz ve ailesi, kendi imkanlarıyla evden çıktı. Komşularının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması ile yangın söndürülürken, evin çatısında bulunan 4 ton fındık yandı.

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