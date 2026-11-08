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        Ordu Şehir Hastanesi'nin trafiği alt geçitle rahatlayacak

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Ordu Şehir Hastanesi güzergâhında trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan alt geçitte çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:21 Güncelleme:
        Ordu Şehir Hastanesi'nin trafiği alt geçitle rahatlayacak

        Ordu Büyükşehir Belediyesince Ordu Şehir Hastanesi güzergâhında trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan alt geçitte çalışmalar sürüyor.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, bin 200 yatak kapasitesiyle hizmet veren Ordu Şehir Hastanesi'nin ulaşım ve altyapı çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hastane için hazırlanan acil çıkış yolunun yanı sıra vatandaşların özel araçlarıyla hastaneye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yol bağlantıları da güçlendiriliyor.

        Şehir merkezinden gelen trafik akışını rahatlatmak amacıyla bin 356 ve bin 358 sokak bağlantıları, yapımı devam eden alt geçit aracılığıyla hastane güzergâhına bağlanıyor. Ayrıca Say Deresi'nde gerçekleştirilen U kanal imalatıyla dere akışının kontrol altına alınması ve olması muhtemel taşkın risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

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        Toplu taşıma ve otopark çalışmaları sürüyor

        Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında da düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda hastaneye yönelik hatlar yeniden düzenlenirken, vatandaşların bekleme konforunu artırmak için hastane çevresine açık ve kapalı duraklar yerleştiriliyor. Kapasitesi 4 bin araca çıkarılan hastane otoparkında da çalışmalar devam ediyor. Kazı, dolgu ve altyapı imalatlarının sürdüğü alanda eş zamanlı olarak perde duvar çalışmaları gerçekleştiriliyor.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanı sıra hastaneye gelen vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda hastalara ve yakınlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuluyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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