Ordu Şehir Hastanesi'nin trafiği alt geçitle rahatlayacak

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ordu Şehir Hastanesi güzergâhında trafik akışını rahatlatmak amacıyla yapımına başlanan alt geçitte çalışmalar sürüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, bin 200 yatak kapasitesiyle hizmet veren Ordu Şehir Hastanesi'nin ulaşım ve altyapı çalışmalarına katkı sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda hastane için hazırlanan acil çıkış yolunun yanı sıra vatandaşların özel araçlarıyla hastaneye daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yol bağlantıları da güçlendiriliyor.

Şehir merkezinden gelen trafik akışını rahatlatmak amacıyla bin 356 ve bin 358 sokak bağlantıları, yapımı devam eden alt geçit aracılığıyla hastane güzergâhına bağlanıyor. Ayrıca Say Deresi'nde gerçekleştirilen U kanal imalatıyla dere akışının kontrol altına alınması ve olması muhtemel taşkın risklerinin azaltılması amaçlanıyor.

REKLAM

Toplu taşıma ve otopark çalışmaları sürüyor

Hastaneye ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla toplu taşıma hatlarında da düzenlemeler yapılıyor. Bu kapsamda hastaneye yönelik hatlar yeniden düzenlenirken, vatandaşların bekleme konforunu artırmak için hastane çevresine açık ve kapalı duraklar yerleştiriliyor. Kapasitesi 4 bin araca çıkarılan hastane otoparkında da çalışmalar devam ediyor. Kazı, dolgu ve altyapı imalatlarının sürdüğü alanda eş zamanlı olarak perde duvar çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve altyapı çalışmalarının yanı sıra hastaneye gelen vatandaşlara yönelik sosyal desteklerini de sürdürüyor. Bu kapsamda hastalara ve yakınlarına her gün sıcak çorba ikramında bulunuluyor.