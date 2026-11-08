Ordu'nun gece manzarasına jandarmadan güven mesajı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Ordu’nun gece ışıklarıyla aydınlanan manzarası yer aldı. Şehrin seyir terası olarak adlandırılan ev 530 metre yükseklikteki Boztepe’den çekilen fotoğrafta bir jandarma aracı ile iki jandarma personelinin şehri izlediği görüldü.

Ordu’nun seyir terası olarak bilinen Boztepe’den şehrin gece manzarasını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, ‘huzur ve güvenin nöbetindeyiz’ mesajı verdi.

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