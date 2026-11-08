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        Ordu'nun gece manzarasına jandarmadan güven mesajı

        Ordu'nun seyir terası olarak bilinen Boztepe'den şehrin gece manzarasını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, 'huzur ve güvenin nöbetindeyiz' mesajı verdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:18 Güncelleme:
        Ordu'nun gece manzarasına jandarmadan güven mesajı

        Ordu’nun seyir terası olarak bilinen Boztepe’den şehrin gece manzarasını paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, ‘huzur ve güvenin nöbetindeyiz’ mesajı verdi.

        Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesaplarından paylaşılan fotoğrafta, Ordu’nun gece ışıklarıyla aydınlanan manzarası yer aldı. Şehrin seyir terası olarak adlandırılan ev 530 metre yükseklikteki Boztepe’den çekilen fotoğrafta bir jandarma aracı ile iki jandarma personelinin şehri izlediği görüldü.

        Paylaşımda, "Ordu’nun gece manzarası, Jandarmanın güven veren varlığıyla buluşuyor. Şehrin ışıkları altında, huzur ve güvenin nöbetindeyiz" ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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