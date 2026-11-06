Ordu'da rögarlardan taş ve odun parçaları çıkarıldı

Ordu’da Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yürüttüğü rögar temizliği çalışmalarında, tıkanıklığa neden olan taşlar, odun parçaları ve çeşitli atıklar temizlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda yaşanabilecek su baskını ve taşkınların önüne geçmek amacıyla kent genelinde rögar ve mazgal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalarda iş makinelerinin yanı sıra personeller de dar rögar kapaklarından girerek temizlik yapıyor. Ekiplerin son çalışmalarında rögarları tıkayan taşlar, odun parçaları ve diğer atıklar temizlenerek suyun tahliyesini engelleyebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı.

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Çalışmalarla aşırı yağışlarda yaşanması muhtemel olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.