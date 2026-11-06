Ordu'da sağanak tedbirleri
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan ve ilerleyen süreçte etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarda su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan ve ilerleyen süreçte etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarda su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.
Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından yağış öncesinde kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Su akışını engelleyebilecek yaprak, çamur, taş ve çeşitli atıklar temizlenirken, taşkın riski bulunan bölgelerde de kontroller yapıldı.
Ekip ve iş makineleri hazır bekletiliyor
Ordu Valiliğinin meteorolojik uyarıları doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, olması muhtemel olumsuzluklara karşı araç ve iş makineleriyle hazır durumda bekletiliyor. Meteorolojik gelişmelerin anlık takip edildiği çalışmalarda, ilgili birimler koordinasyon içerisinde görev yapıyor.
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