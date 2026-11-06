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        Ordu'da sağanak tedbirleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan ve ilerleyen süreçte etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarda su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Ordu'da sağanak tedbirleri

        Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, il genelinde etkili olan ve ilerleyen süreçte etkisini sürdürmesi beklenen yağışlarda su baskını ve taşkın riskine karşı tedbirlerini artırdı.

        Ordu Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki ekipler tarafından yağış öncesinde kent genelindeki yağmur suyu ızgaraları, mazgallar ve yağmur suyu hatlarında temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi. Su akışını engelleyebilecek yaprak, çamur, taş ve çeşitli atıklar temizlenirken, taşkın riski bulunan bölgelerde de kontroller yapıldı.

        Ekip ve iş makineleri hazır bekletiliyor

        Ordu Valiliğinin meteorolojik uyarıları doğrultusunda çalışmalarını yoğunlaştıran belediye ekipleri, olması muhtemel olumsuzluklara karşı araç ve iş makineleriyle hazır durumda bekletiliyor. Meteorolojik gelişmelerin anlık takip edildiği çalışmalarda, ilgili birimler koordinasyon içerisinde görev yapıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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