Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak, satın almak, kabul etmek' suçuna yönelik Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda 250 gram esrar, 2 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 40 gram sentetik kannabinoid ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Ordu’nun Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve adliyeye sevk edilen 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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