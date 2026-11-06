Sayıştay, Altınordu Belediyesi'nin harcamalarında 'usulsüzlük' tespit etti

Sayıştay'ın Altınordu Belediyesi'ne ilişkin denetim raporunda, farklı mal ve hizmet alımlarının doğrudan temin yöntemiyle parçalara bölünerek gerçekleştirildiği ve mevzuata aykırı işlemlerde bulunulduğu tespit edildi. Raporda, 2024 yılı denetiminde belirlenen 9 bulgudan 7'sinin yerine getirilmediği, 2 bulgunun ise kısmen yerine getirildiği belirtildi.

Sayıştay Başkanlığı, Ordu Altınordu Belediyesi 2025 Yılı Denetim Raporu'nu açıkladı. Toplam 17 bulgunun yer aldığı raporda yer alan tespitlere göre, belediyenin baskı ve tanıtım hizmeti, çöp konteyneri, organizasyon ve konaklama, ses sistemi kiralama, çimento, dolap tezgâhı ve eldiven alımlarında ihale yapmak yerine doğrudan temin yöntemini kullandığını belirledi.

REKLAM

Söz konusu usulsüz alımların yaklaşık 20 milyon lira olduğu tutarında gerçekleştirildiği kaydedildi.

Tanıtıma 4 milyon, konserlere yaklaşık 6 milyon, eldivene 1,3 milyon lira

Alım tablosunda 'baskı ve tanıtım hizmetleri' için 4 milyon lira, çöp konteyneri 2 milyon 325 bin lira, konser tarzı organizasyon ve konaklama hizmetleri için toplam 5 milyon 972 bin TL, ses sistemi kiralama hizmeti için 2 milyon 62 bin TL, çimento alımı için 2 milyon 516 bin 500 TL, dolap tezgâhı alımı için 1 milyon 51 bin TL, 'eldiven alımı' için 1 milyon 350 bin TL harcama yapıldığı yer aldı.

Belediye tarafından bulguya verilen cevapta, alımların farklı müdürlüklerin önceden öngörülemeyen, anlık ve farklı nitelikteki talepleri doğrultusunda, kamu hizmetinin aksamaması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Ayrıca işlemlerde rekabeti engelleme kastının bulunmadığı ve her bir alımın maddi limitlerin altında kaldığı ifade edildi. Ancak Sayıştay değerlendirmesinde, benzer nitelikteki ihtiyaçların önceden planlanması ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nda öngörülen temel ihale usullerine uygun şekilde karşılanması gerektiği vurgulandı. İdarenin sunduğu gerekçelerin yapılan uygulamanın mevzuata aykırılığını ortadan kaldırmadığı belirtildi.

REKLAM

2024 yılına ait 9 bulgunun 7'si giderilmedi

Sayıştay raporunun önceki yıl denetim bulgularına ilişkin izleme tablosunda ise belediyenin 2024 yılına ait tespitlere yönelik işlemleri değerlendirildi. Buna göre muayene ve kabul işlemlerinin mevzuata uygun yapılmaması, yol yapım, bakım ve onarım işlerinde kullanılan mal ve malzemelerin ilgili duran varlık maliyetine eklenmeden doğrudan giderleştirilmesi, tasarruf tedbirlerine uyulmaması, maddi duran varlıklara ilişkin değer artırıcı harcamaların doğrudan giderleştirilmesi, maddi limitlerin altında kalmak amacıyla alımların bölünmesi, peşin tahsil edilen kira gelirlerinin dönemsellik ilkesine uygun izlenmemesi ve tahakkuk eden alacak kayıtlarıyla mali tablodaki alacak kayıtları arasında uyumsuzluk bulunması konularındaki bulguların yerine getirilmediği kaydedildi.

REKLAM

Taşınır işlemlerinin mevzuata uygun yapılması ile taşınmaz kayıtlarına ilişkin formların ve icmal cetvellerinin düzenlenmesi konularındaki bulguların ise kısmen yerine getirildiği belirtildi.