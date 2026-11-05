Ordu'da sokakta bulunan eşeğe belediye sahip çıktı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokakta bulunan eşek, Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda koruma altına alındı.
Giriş: 05.11.2026 - 17:20 Güncelleme:
Ordu'nun Fatsa ilçesinde sokakta bulunan eşek, Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'nda koruma altına alındı.
Dolunay Mahallesi'nde bitkin haldeki eşeği gören vatandaşlar durumu Fatsa Belediyesi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, eşeği Fatsa Belediyesi Doğal Yaşam Alanı'na getirdi.
Burada sağlık kontrolünden geçirilen eşeğin bir süre sonra sahiplendirileceği öğrenildi.
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