Palamudun lezzeti salamurayla yaz sofralarına taşınıyor

HAYATİ AKÇAY - Karadeniz'de bu sezon yaşanan palamut bolluğu, Ordu'daki balıkçıları geleneksel salamura mesaisine yönlendirirken, palamudun lezzeti sezon sonrasına taşınıyor.

Balıkseverlerin sofralarında önemli bir yere sahip palamut, bu sezon bol avlanmasıyla hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü.

Tezgahlarda tanesi 70 ila 100 liradan satışa sunulan palamut, sezon dışında da tüketilebilmesi amacıyla salamura yöntemiyle saklanmaya başlandı.

Özellikle Perşembe ilçesinde balıkçılar ve bazı işletmeler tarafından hazırlanan salamura palamutlar, yaz aylarında tüketilmek üzere kavanoz ve bidonlara yerleştiriliyor.

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Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ürünler, Ordu'nun yanı sıra il dışından da talep görüyor.

- "Son yılların en bereketli palamut dönemlerinden biri yaşandı"

İlçede yaklaşık 30 yıldır balıkçılık yapan Tarık Arslantürk, AA muhabirine, bu sezon son yılların en bereketli palamut dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

Arslantürk, palamutların ortalama 1 kilogram ağırlığında olduğunu belirterek, balıkların bu dönemde yağlanarak daha lezzetli hale geldiğini ifade etti.

Salamura hazırlıklarının başladığını anlatan Arslantürk, ürünlerin bir bölümünü tezgahlarda satışa sunmak, bir bölümünü ise müşterilerinin siparişleri doğrultusunda hazırlamak için işlediklerini dile getirdi.

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Arslantürk, salamura yapımının belirli aşamalardan oluştuğunu aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Palamudu öncelikle güzelce temizleriz. Tuzlu ve buzlu suyun içerisinde iki gün bekleterek kanından tamamen arındırırız. Bu işlemin ardından tuzlayıp bidonlara yerleştiririz. İsteğe bağlı olarak aralarına defne yaprağı ve limon da koyarız. Salamura, bir nevi balığın turşusudur."

Salamura palamudun uygun koşullarda, serin ve karanlık ortamda 2 yıla kadar muhafaza edilebildiğini belirten Arslantürk, yörede daha çok sebzeli yemeklerde ve pilav yapımında kullanıldığını kaydetti.

- "Salamura palamuda çok fazla talep var"

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Arslantürk, bu sezon palamut avcılığındaki bolluğun salamuraya ilgiyi de artırdığını vurgulayarak, vatandaşların bol miktarda tükettikleri balığı farklı mevsimlerde de sofralarına taşımak istediklerini aktardı.

Özellikle şehir dışından çok sayıda sipariş aldıklarını anlatan Arslantürk, "Bu sezon palamut bol olduğu için vatandaşlar yeterince balık tüketti. Şimdi başka mevsimlerde de tüketmek için salamurasını tercih ediyorlar. Özellikle il dışından çok sayıda sipariş alıyoruz. Salamura palamuda çok fazla talep var." diye konuştu.

Arslantürk, hazırlanan salamuraların fiyatlarının bidonun büyüklüğüne, içerisindeki balık sayısına ve palamutların boyutlarına göre değiştiğini kaydederek, satış fiyatlarının 1000 ila 2 bin lira arasında olduğunu bildirdi.

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- "Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz"

Balıkçı Kadir Çelik de palamutların bu sezon iri ve bol olmasının salamuraya yönelik talebi artırdığını söyledi.

Siparişlerin yoğunlaştığını belirten Çelik, "Talep bu sezon bir hayli fazla. Kargoyla Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz." dedi.

Çelik, salamura hazırlamanın zahmetli ve zaman alan bir iş olduğuna işaret ederek, bu nedenle bölgede az sayıda balıkçının söz konusu geleneksel yöntemi sürdürdüğünü sözlerine ekledi.