Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucu ticareti yapan ve kullananlara yönelik Altınordu ve Gülyalı ilçelerinde çeşitli adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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