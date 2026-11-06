Ordu'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki bir evde arama yapan ekipler, 973 litre sahte alkol ele geçirdi.

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