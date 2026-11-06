Ordu'da sahte alkol operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı
Ordu'da 973 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 06.11.2026 - 15:55 Güncelleme:
Ordu'da 973 litre sahte alkol ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Fatsa ilçesindeki bir evde arama yapan ekipler, 973 litre sahte alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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