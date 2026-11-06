Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Ordu Haberleri 52 Orduspor Başkanı Bodur, taraftarları Sakaryaspor maçına davet etti

        52 Orduspor Başkanı Bodur, taraftarları Sakaryaspor maçına davet etti

        Nesine 2. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'un Başkanı Şükrü Bodur, hafta sonu oynayacakları Sakaryaspor maçına taraftarları davet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 13:14 Güncelleme:
        52 Orduspor Başkanı Bodur, taraftarları Sakaryaspor maçına davet etti

        Nesine 2. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'un Başkanı Şükrü Bodur, hafta sonu oynayacakları Sakaryaspor maçına taraftarları davet etti.

        Bodur, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ligin 10. haftasında 8 Kasım Pazar günü 19 Eylül Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edeceklerini söyledi.

        Ligde lider konumunda olduklarını belirten Bodur, Sakaryaspor'u yenerek liderliği sürdürmek istediklerini ifade etti.

        Sezon başında hedefledikleri şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Bodur, "İnanıyorum ki bu takım bu sezon 1. Lig'e yükselecektir." dedi.

        Tüm maçlarda taraftarları yanlarında görmek istediklerinin altını çizen Bodur, "Taraftarımızın desteğine büyük ihtiyacımız var. Hafta sonu sahamızda oynayacağımız Sakaryaspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Onların desteği bizim için önemli. Eğer hedefe gideceksek Sakaryaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bu maçtan 3 puan alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
        Ordu'da sağanak tedbirleri
        Ordu'da sağanak tedbirleri
        Palamudun lezzeti salamurayla yaz sofralarına taşınıyor
        Palamudun lezzeti salamurayla yaz sofralarına taşınıyor
        Ordu'da sahte alkollü içki imalathanesine operasyon: 973 litre alkol ele ge...
        Ordu'da sahte alkollü içki imalathanesine operasyon: 973 litre alkol ele ge...
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu
        Ordu'da uyuşturucu operasyonu
        Sayıştay, Altınordu Belediyesi'nin harcamalarında 'usulsüzlük' tespit etti
        Sayıştay, Altınordu Belediyesi'nin harcamalarında 'usulsüzlük' tespit etti