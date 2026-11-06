52 Orduspor Başkanı Bodur, taraftarları Sakaryaspor maçına davet etti

Nesine 2. Lig ekiplerinden 52 Orduspor'un Başkanı Şükrü Bodur, hafta sonu oynayacakları Sakaryaspor maçına taraftarları davet etti.

Bodur, kentteki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ligin 10. haftasında 8 Kasım Pazar günü 19 Eylül Stadyumu'nda Sakaryaspor'u konuk edeceklerini söyledi.

Ligde lider konumunda olduklarını belirten Bodur, Sakaryaspor'u yenerek liderliği sürdürmek istediklerini ifade etti.

Sezon başında hedefledikleri şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Bodur, "İnanıyorum ki bu takım bu sezon 1. Lig'e yükselecektir." dedi.

Tüm maçlarda taraftarları yanlarında görmek istediklerinin altını çizen Bodur, "Taraftarımızın desteğine büyük ihtiyacımız var. Hafta sonu sahamızda oynayacağımız Sakaryaspor maçına tüm taraftarlarımızı bekliyoruz. Onların desteği bizim için önemli. Eğer hedefe gideceksek Sakaryaspor maçını kazanmamız gerekiyor. Bu maçtan 3 puan alacağımıza inanıyorum." diye konuştu.