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        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 17:17 Güncelleme:
        Ordu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı

        Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Altınordu ilçesinde belirlenen adreslere uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

        Adreslerde yapılan aramalarda, 58 gram sentetik uyuşturucu ile 136 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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