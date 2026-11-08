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        Dünya şampiyonu sporcu Ordu'da çiçeklerle karşılandı

        HİNDİSTAN'da düzenlenen 47'nci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda, 55 kilo 18 Yaş Altı Sağ Kol kategorisinde dünya şampiyonu olan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Esmanur Ele için Ordu-Giresun Havalimanı'nda tören düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 11:43 Güncelleme:
        Dünya şampiyonu sporcu Ordu'da çiçeklerle karşılandı

        HİNDİSTAN'da düzenlenen 47’nci Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası’nda, 55 kilo 18 Yaş Altı Sağ Kol kategorisinde dünya şampiyonu olan Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Esmanur Ele için Ordu-Giresun Havalimanı’nda tören düzenlendi.

        Dünya şampiyonu olarak Ordu’ya büyük gurur yaşatan Esmanur Ele’yi karşılamak üzere havalimanında ailesi, yakınları, spor camiasının temsilcileri ve vatandaşlar bir araya geldi. Dünya şampiyonu Esmanur Ele, çiçekler ve alkışlar eşliğinde coşkuyla karşılandı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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