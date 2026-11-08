Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

Kar yağışıyla birlikte Ordu'nun sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düştü. Sahil ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.

Öte yandan Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla devam ederken, yaylalarda bulunan besicilerin de geri dönüş yolunda olduğu görüldü.

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