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        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 14:29 Güncelleme:
        Ordu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü

        Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası beyaz örtüyle kaplandı.

        Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kentin yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. Kabadüz ilçesinde bulunan Çambaşı Yaylası'nda kar yağışı sonrası beyaz örtü oluşurken, yaylada kış manzaraları ortaya çıktı.

        Öte yandan Mesudiye, Akkuş, Gürgentepe, Kumru ve Korgan ilçelerinin yüksek kesimlerinde de kar yağışı aralıklarla devam ederken, yaylalarda bulunan besicilerin de geri dönüş yolunda olduğu görüldü.

        Kar yağışıyla birlikte Ordu'nun sahil kesimlerinde de hava sıcaklıkları 6 dereceye kadar düştü. Sahil ilçelerinde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışının aralıklarla sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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