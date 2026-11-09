Vodafone Gönüllüleri Ordu'da iyiliğin yanında durdu

Vodafone Gönüllüleri, ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ ve ‘Dünya İçin Lazım’ projeleri kapsamında 714 yaş arası çocuklara yönelik atölye çalışmalarına destek vermek üzere Ordu’ya ziyarette bulundu. Çocukların yapay zekâ okuryazarlığı ve çevre bilinci alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasının hedeflendiği etkinlikte gönüllüler de atölye yürütücüsü olarak aktif rol aldı. Etkinlik süresince 265 çocuk gün boyu 7 farklı atölyeye katıldı.

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, çalışanlarının gönüllülük faaliyetlerine destek vermeyi sürdürüyor. "İyiliğin Yanında Duruyoruz" temasıyla sürdürülen Vodafone Gönüllüleri Programı kapsamında gönüllüler, ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ ve ‘Dünya İçin Lazım’ projelerine destek vermek üzere Ordu’ya günübirlik saha ziyareti yaptı. Gönüllüler, Ordu Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte 7 farklı atölyeye katılarak çocukların yapay zekâ okuryazarlığı ve çevre bilinci alanlarında uygulamalı deneyim kazanmasına destek oldu. Görüntü ve Veri İşleme, Makey Makey, SpheroBot, Su ve AI ile Müzik, EAtık Sanatı, İleri Dönüşüm Müzik/Kuş Yemliği Yapımı ve Biyoçeşitlilik konularında atölyelerin düzenlendiği etkinliğe 265 çocuk katıldı.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

"Vodafone Gönüllüleri ile projelerimizin oluşturduğu sosyal ve çevresel etkiyi daha da artırıyor, çalışan gelişimini teşvik ederken toplum için değer oluşturuyoruz. Tüm çalışanlarımız Vodafone Gönüllüleri Programı’na katılabiliyor. Halihazırda Vodafone Gönüllüleri’nin sayısı 800’e ulaştı. Bunun yanı sıra şirketimiz genelinde 180 kişilik Gönüllü Takımı da bulunuyor. Çalışanlarımızın gönüllülük yapabilmelerini kolaylaştırmak için yılda 2 gün gönüllü çalışma izni sağlıyoruz."

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu ise şöyle konuştu:

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"Çocukların teknolojiyle yalnızca tanışmasını değil, aynı zamanda onu geliştiren, deneyimleyen ve kendi fikirlerini ürüne dönüştürmek için kullanan bireyler olarak yetişmesini önemsiyoruz. Ordu’da gerçekleştirdiğimiz bu etkinlikte yapay zekâ okuryazarlığını çevre bilinci ve sürdürülebilirlik temalarıyla bir araya getirerek çocuklara çok yönlü bir öğrenme deneyimi sunduk. Habitat ve Vodafone gönüllülerinin bilgi, deneyim ve katkılarıyla zenginleşen bu buluşma, farklı paydaşların ortak bir amaç etrafında bir araya geldiğinde oluşturabileceği sosyal etkinin güçlü bir örneği oldu. Çocukların merak ederek, deneyerek ve üreterek öğrenmelerini destekleyen çalışmalarımızı yaygınlaştırmaya devam edeceğiz."

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Rotasyon modeliyle 265 çocuğa ulaşıldı

Etkinlik kapsamında sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki ayrı oturum gerçekleştirildi. Her oturumda 130’dan fazla çocuk etkinlik alanına alındı ve çocuklar 45 dakikalık atölye oturumları içinde rotasyonlu olarak farklı atölyelere katıldı. Çaprazlama atölye düzeninde çocuklar biri ‘Yapay Zekâ Yıldızları’ diğeri ‘Dünya İçin Lazım’ olmak üzere iki farklı projenin atölyelerine katıldı, ilk oturumun ardından diğer atölyeye geçiş yaptı. Bu sistem sayesinde gün boyu düzenlenen atölyelerle 265 çocuğa ulaşıldı.

7 farklı atölye düzenlendi

Etkinlik boyunca yapay zekâ ve sürdürülebilirlik temalı 7 atölye düzenlendi. Görüntü ve Veri İşleme Atölyesi’nde tek bir bilgisayar üzerinden görüntü ve verilerin nasıl işlenebileceği, görüntü üzerinden nasıl tanıma yapılabileceği ve bu süreçlerde yapay zekâ teknolojilerinin nasıl kullanıldığı ele alındı. Makey Makey Atölyesi’nde çocuklar yapay zekânın görme ve sınıflandırma mantığını somut bir deneyimle keşfetti, kendi yüz ifadelerini kullanarak bir görüntü işleme modeli eğitti. SpheroBot Atölyesi’nde öğrencilere Sphero robotlarının hareket ve sensör kabiliyetlerini yapay zekâ mantığıyla buluşturarak algoritmik düşünme ve otonom sistem dünyası tanıtıldı. Su ve AI ile Müzik Atölyesi’nde çocukların suyun yaşamdaki önemini keşfetmeleri, müzik yoluyla üretici ifade becerilerini geliştirmeleri ve yapay zekâyı üretim aracı olarak deneyimlemeleri hedeflendi.

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Çocuklar EAtık Sanatı Atölyesi’nde kullanıma uygun hâle getirilmiş eatık parçalarını bir şablon üzerinden bir araya getirerek kendi eatık robotlarını tasarladı. İleri Dönüşüm Müzik/Kuş Yemliği Yapımı Atölyesi’nde atık malzemeleri yeniden kullanarak kağıt rulolardan kuş yemliği ve pet şişelerden marakas yaptı. Biyoçeşitlilik Atölyesi’nde ise farklı canlıların gözünden dünyaya bakarak onların yaşam alanlarını, karşılaştıkları değişimleri ve doğadaki rollerini keşfetti.