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        52 Orduspor'da liderlik keyfi Başkan Bodur: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri 52 Orduspor, bay geçeceği haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor'la arasında 5 puan farkla girdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:09 Güncelleme:
        52 Orduspor'da liderlik keyfi Başkan Bodur: "Bu yolun sonu şampiyonluk"

        TFF 2. Lig Kırmızı Grup lideri 52 Orduspor, bay geçeceği haftaya en yakın rakibi Sakaryaspor’la arasında 5 puan farkla girdi.

        52 Orduspor Kulüp Başkanı Şükrü Bodur, Sakaryaspor karşısında alınan galibiyetin camiayı sevince boğduğunu belirterek, bu başarı da taraftarların büyük katkısının olduğunu belirtti. Başkan Bodur, "Öncelikle olumsuz hava şartlarına rağmen 19 Eylül Stadyumu'nu doldurarak takımımızı bir an olsun yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza, Bozukkale, Çılgınlar, Mor Şimşekler taraftar gruplarımıza ve Fatsa'dan gelerek desteğini esirgemeyen Fatsa Belediyespor taraftar grubu Fatsa Gençlik taraftar grubuna yürekten teşekkür ediyorum. Daha önce de ifade ettiğim gibi, bu bir taraftar hareketidir. Dün sahada kazandığımız üç puanda tribünlerden yükselen sesin, inancın ve desteğin çok büyük payı vardır. Bu birlikteliğin bizi liderliğe taşıdığını görüyoruz. İnanıyorum ki aynı inanç ve dayanışmayla sezon sonunda hedefimize ulaşacağız. Arkamızda kocaman bir Ordu varken bu yolun sonunun şampiyonluk olacağına inancımız tamdır. Kimsenin şüphesi olmasın; biz bu hedefe hep birlikte yürüyeceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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