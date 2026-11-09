Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in ilçelerinde kar yağışı etkili oldu

Öte yandan, yoğun kar nedeniyle Borçka Karagöl'de mahsur kalan 5 kişi ile Kemalpaşa Sultan Selim Yaylası'nda 2 orman işçisi ile 1 çoban AFAD ve İl Özel İdaresi, Jandarma ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

Artvin'de il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza bürünürken, ulaşımda aksamalar yaşandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Şalpazarı, Akçaabat, Of, Çaykara, Düzköy, Hayrat ve Maçka ilçelerinin yaylaları ve yüksek kesimdeki mahallelerinde karla mücadele çalışmaları gerçekleştiriyor.

Trabzon'da aralıklarla etkili olan sağanağın ardından hava sıcaklığının düşmesiyle yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kar yağışı ile birlikte ilçelerin çevresindeki ormanlık alanlarda da güzel manzaralar oluştu.

Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek rakımlı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

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