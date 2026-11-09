Ordu merkezli sahte reçete operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Soruşturmada 2024-2025 yılları arasında 310 kutu uyuşturucu etken maddeli ilacın alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, "Operasyon kapsamında Ankara, Samsun ve Ordu'da 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından, mahkemeye sevk edilen şüphelilerden ise 5'i adli kontrol, 1 şüpheli ev hapsi şartıyla serbest bırakılmış, 4 şüpheli ise tutuklanmıştır." denildi.

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