Ordu'da evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü

Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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