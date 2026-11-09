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        Ordu'da evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Ordu'da evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü

        Ordu'nun Akkuş ilçesinde tek katlı ahşap evde çıkan yangında 5 ton fındık zarar gördü.

        Alınan bilgiye göre, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi'nde Zeki Yılmaz'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangın kontrol altına alınırken, evdeki 5 ton fındık zarar gördü.

        Öte yandan Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aileyi ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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