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        Altınordu Belediyesi'ne 'çöp'ten ceza ve suç duyurusu

        Ordu'da 'usulsüz atık yakma ve gömme' iddiaları üzerine yapılan incelemeler sonucunda Altınordu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Belediyeye yazılan ceza miktarının 2,5 milyon lira olduğu ileri sürüldü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 14:52 Güncelleme:
        Altınordu Belediyesi'ne 'çöp'ten ceza ve suç duyurusu

        Ordu'da 'usulsüz atık yakma ve gömme' iddiaları üzerine yapılan incelemeler sonucunda Altınordu Belediyesi'ne 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken, Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Belediyeye yazılan ceza miktarının 2,5 milyon lira olduğu ileri sürüldü.

        Ordu Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün 27 Ekim 2026 tarihli yazısında, olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda "üç ayrı noktada usulsüz atık yakma ve gömme" iddialarına ilişkin inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan incelemeler neticesinde tutanak düzenlendiği, 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Altınordu Belediyesi'ne idari yaptırım uygulandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi.

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        Çevre Kanunu kapsamında, kanun ve yönetmeliklerde belirlenen usul ve esaslara aykırı şekilde atık toplayan, taşıyan, depolayan, geri kazanan veya bertaraf edenlere 782 bin 106 liradan 3 milyon 128 bin 439 liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyor. Bu kapsamda Altınordu Belediyesi'ne 2,5 milyon lira para cezası kesildiği ileri sürüldü.

        "Altınordu Belediyesi çöplerin kaldırılmasını sağlamak zorunda"

        Ordu Valisi Muammer Erol, İl Asayiş Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Altınordu Belediyesi'ne uygulanan çevre cezasıyla ilgili soruyu cevaplayan Vali Erol, cezanın miktarını bilmediğini belirterek, ilk kez yapılan ihlallerde idari para cezalarının en düşük seviyeden uygulanmasını istediğini ifade etti. İdari para cezalarının her yıl güncellendiğini ve ihlalin tekrarlanması durumunda miktarın artırıldığını belirten Vali Erol, "Miktarı bilmiyorum, benim rakamlarla çok aram yok. Arkadaşlarımıza o zaman söylediğim, bizim genel idari para cezaları ile ilgili tutumumuz şu: ‘İlk defasında en azdan başlayarak devam edin' diyorum. Yazılan ilk ise en az miktarı yazılmıştır. Bu rakamlarda da bilindiği gibi her sene değişir, güncellenir. Sonrasında mükerrer olursa artarak gider. Altınordu Belediyesi o çöplerin kaldırılmasını da sağlamak zorunda. Hoş bir şey değil, bilerek ve isteyerek yapılmış olduğunu da düşünmüyoruz. İnşallah ‘alt kat birimlerdeki bir ihmalden kaynaklanmıştır' diye iyi niyetli bir yorum yapmaya çalışıyorum. İnşallah bile isteye şehre kötülük etme adına bir şey olmaması lazım diye düşünüyorum" dedi.

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        "50 kere söyledik, kimse ilgilenmedi"

        Öte yandan Karşıyaka Mahallesi'ndeki çöp depolama alanının yakınında ikamet eden Ayşe Demirel, bölgede yaşadıkları sorunlara tepki gösterdi. Çöplerin gömüldüğünü, köpeklerin eşeleyerek yeniden yüzeye çıkardığını belirten Demirel, kötü koku ve sivrisinek nedeniyle mağdur olduklarını söyledi. Yaşadıkları sorunu defalarca belediyeye ilettiklerini ancak sonuç alamadıklarını öne süren Demirel, "Malum buraya çöpleri gömüyorlar, bir de köpekler eşeleyip yeniden gün yüzüne çıkartıyor. Burada sivrisinek ve kokudan hep hasta olduk. Belki 50 kere söyledik, imza attık, belediyeye gittik ama hiç ilgilenmediler. Seçim zamanı gelince her şeye tamam diyorlar. Çarşının içerisinde çöp olur mu? Bu durumdan şikayetçiyiz" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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