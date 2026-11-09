Ordu merkezli 3 ilde sahte reçete operasyonu: 4 tutuklama

Ordu merkezli 3 ilde düzenlenen sahte reçete operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ünye Devlet Hastanesi ortopedi polikliniğinde yeşil reçeteye tabi uyuşturucu etken maddeli ilacın hastaların bilgisi dışında ve muayene yapılmaksızın reçete edildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, bazı hastaların hastaneye gelmeden kimlik bilgileri kullanılarak sisteme giriş yapıldığı, adlarına ilaç yazdırıldığı ve temin edilen ilaçların bir medikal firma sahibi ile başka bir şahsa satıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 20242025 yılları arasında toplam 310 kutu uyuşturucu etken maddeli ilacın temin edildiği belirlendi. Ankara, Samsun ve Ordu'da düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla, 1'i ise konutu terk etmeme (ev hapsi) tedbiriyle serbest bırakıldı.