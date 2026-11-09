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        Ordu'da kar yağışı altında fındık patozu

        ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı, kar yağışına rağmen devam etti. Üreticiler, kuruttukları fındıkları kar yağışı altında patoza verdi. O anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 18:37 Güncelleme:
        Ordu'da kar yağışı altında fındık patozu

        ORDU'nun Çaybaşı ilçesinde mevsim şartları nedeniyle geciken fındık hasadı, kar yağışına rağmen devam etti. Üreticiler, kuruttukları fındıkları kar yağışı altında patoza verdi. O anlar vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

        Ordu'da ağustos ayının başında başlayan ve eylül ayının ortalarında tamamlanan fındık hasadı, bu yıl mevsim şartları nedeniyle gecikti. Fındığın geç olgunlaşması nedeniyle sahil ve orta kesimlerde hasat tamamlanırken, yüksek kesimlerde ise çalışmalar kasım ayına sarktı. Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'nde fındık üreticisi İsmail Ay'ın bahçesinden toplanan fındıklar, etkili olan kar yağışı altında patoza verildi. Kasım ayında kar yağarken gerçekleştirilen fındık patozu, çevredeki vatandaşların cep telefonuna yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Ordu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ordu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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