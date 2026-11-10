Büyük Önder Atatürk ebediyete intikalinin 88. yılında Ünye'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Kaymakam Kemal Yıldız, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Oğuzhan Sarıkaya ve Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saat 09.05'te sirenin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bu sırada, meydandaki vatandaşlar ile trafikteki bazı sürücüler de araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

Ünye Mustafa Rakım Anadolu Lisesi öğrencilerince hazırlanan anma programı ise Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlendi.

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Çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği programda, "Vatana adanmış bir ömür" adlı oratoryo sahnelendi, öğrenciler şiir okudu.